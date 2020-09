Les chasseurs se préparent à la réouverture de la saison

Pour les chasseurs, une visite au pavillon de chasse est un passage obligé quelques jours avant l'ouverture de ce dimanche. Le but est de s'assurer que la saison peut commencer dans les règles. C'est aussi l'occasion pour eux de retrouver leurs amis après plus de six mois sans chasser. Ils doivent également faire une dernière reconnaissance sur le terrain. Lièvres, sangliers, chevreuils... le comptage réalisé au printemps annonce une saison prometteuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.