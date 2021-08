Les chasseurs se préparent à traquer le canard dans le Calvados

Leurs cabanes étaient restées fermées pendant neuf mois. Cédric et Pierre sont venus peaufiner leur installation pour être prêts lors de l'ouverture de la chasse ce samedi matin. Pour attirer les oiseaux migrateurs, 25 canards seront mis à l'eau. Leur cri permet d'appâter d'autres espèces. A ces appelants vivants s'ajoutent des faux canards en plastique. Une fois le dispositif installé, quatre chasseurs prennent place dans la chambre de tir. Il faut alors se relayer toute la nuit et être à l'affut pour tirer sur l'oiseau qui se posera sur l'eau. Sarcelles, siffleurs... les espèces sont nombreuses. Et chaque passionné a ses préférences. Chaque nuit est différente et les chasseurs rentrent souvent bredouilles. Mais la prise n'est pas souvent le plus important. C'est surtout le fait de se retrouver tous ensemble.