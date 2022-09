Les chasseurs très remontés contre une année blanche

Ce vendredi matin, au moment de partir à la chasse à la caille, il y avait une question à ne pas poser : l'éventuel arrêt de la chasse cette année. La réponse est catégorique : "pas question !". Pourtant, c'est ce que réclament certaines associations, un moratoire immédiat sur la chasse. Autrement dit, une année sans chasse afin de permettre à la nature et aux animaux de respirer après un été marqué par la sécheresse et les incendies. Les Fédérations de chasse sont formelles. Cet été caniculaire a été favorable aux gibiers, le petit comme le gros. Les chasseurs estiment être de nouveau la cible d'accusations injustes. "Ce n'est pas normal qu'on soit attaqué comme ça sans arrêt", s'indigne l'un d'eux. Pour les agriculteurs, une saison sans chasse serait une mauvaise nouvelle. Cette année, les dégâts sur les cultures sont en hausse. Dans ce champ de maïs, les sangliers trouvent à boire et à manger. Pour ce céréalier, les pertes seraient encore plus importantes sans les chasseurs. Une pétition réclamant ce moratoire a recueilli plus de 70 000 signatures, mais pour l'heure, l'ouverture de la chasse pour le 11 septembre n'est pas remise en cause. TF1 | Reportage P. Michel, F. G. Guinle