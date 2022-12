Les châteaux de la Loire en habits de fête

Quand Noël s'invite au château, c'est la promesse d'un voyage inattendu. Commençant celui-ci par une immersion à la nuit tombée dans la forteresse de Chinon. Une ambiance qui nous plonge dans l'histoire d'un château englouti. Une légende de Noël, des jeux d'ombres et de lumières donnent à la visite une tournure insolite. En Touraine, Chenonceau a été le premier château à célébrer Noël. Ambiance, décoration, .. Tout est fait pour séduire les touristes étrangers et les locaux. Une table vénitienne illumine la grande galerie. Elle est composée d'un subtil mélange de trompe-l'œil et de compositions florales. Depuis six ans, sept monuments proposent ce Noël au pays des châteaux. Un circuit et une thématique ainsi que plusieurs semaines de préparation pour chacun. Les sapins sont décorés avec opulence. Des salles sont entièrement transformées. Le Val de Loire attire ainsi des touristes en plein hiver. Ainsi, le château de Villandry célèbre la nature. Tandis qu'à Langeais, de drôles de lutins se sont installés dans la cour du château-fort. Autant de personnages et de décorations qui attirent les familles. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Shély