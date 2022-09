Les châteaux, trésors du centre de la France

Autrefois, le château de Val à Lanobre (Cantal) dominait une vallée verdoyante, jusqu'à la mise en service du barrage de Bort les Orgues en 1951. La Dordogne a monté et a créé cet écrin bleuté, et une carte postale très éloignée de l'originale. Ici, tout est affaire d'architecture et d'audace. Sous la surface, la quatrième masse d'eau douce du pays. Au château, sous la toiture, l'entrelacs de châtaigniers de la charpente, datée de 1450. Et sous le parquet de la salle de réception, le confort, ingénieux et surprenant. Plus au sud, à Andelat (Cantal), il n'y a pas d'eau ou si peu, celle de la cascade. Mais un éperon rocheux de 30 mètres, sur lequel s'agrippe le château du Saillant, avec ses sept tours et une clé du XVIIIème siècle, pour découvrir l'intérieur. Découvrons également les trésors de Collonges-la-Rouge (Corrèze), Tournemire (Cantal), et Montboucher (Creuse). TF1 | Reportage O. Santicchi, N. Chiesa