Les chaudières en pénurie faute de pièces détachées

Tony Riveti a beaucoup de soucis avec sa vieille chaudière au gaz. Résultat, chez lui la température dépasse rarement les seize degrés. Il a donc décidé d'investir. "J'ai signé le devis, maintenant je vais devoir attendre cinq ou six mois pour avoir une chaudière", a-t-il raconté. En complément, il utilise le seul radiateur électrique dans sa maison. Pourquoi devoir attendre aussi longtemps pour la livraison de la chaudière ? Comme tous les appareils qui contiennent de l'électronique, les chaudières aussi sont touchés par la pénurie du composant. Depuis cet été, les commerçants n'arrivent pas à assurer l'approvisionnement. En 30 ans de carrière, Arnaud Dolivet n'a jamais vu cela. Les capacités de production sont réduites de moitié. Et ce, au pire moment, à l'entrée dans l'hiver, quand la demande explose. Ces professionnels estiment qu'il faudra attendre une année avant le retour à la normale. TF1 | Reportage F. Chadeau, C. Moutot