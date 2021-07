Les chefs cuisiniers des chefs d'État étrangers réunis dans l'Hexagone

Avec les honneurs des grands de ce monde, place aux photos officielles et visites au pas de charge. Les chefs de cuisine des chefs d'État explorent le marché de Rungis (Val-de-Marne) : le regard émerveillé et les papilles en alerte. "Ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Ça a été toujours mon rêve. C'est le Graal pour un cuisinier", lance Franck Panier, chef du grand-duc du Luxembourg. Dès cinq heures du matin au pavillon de la triperie, les chefs des chefs démarrent par les incontournables. Le produit qui suscite le plus vif intérêt, c'est le foie gras de Gino Catena. "Je me suis permis de laisser une petite carte de visite. Si toutefois ça fonctionne, ça fonctionne", explique le producteur. Parmi les produits tendance, le fromage a une place de choix. Une centaine de variétés est présenté aux chefs même si le brie, à lui, a déjà les honneurs d'une Principauté. "Le brie de Maux figure très souvent à la table du prince et de la princesse de Monaco. Lors de repas officiel, le brie régale le Palais", confie Christian Garcia, chef de SAS Le prince Albert II de Monaco.