Les chemins de randonnée se préparent à la ruée des marcheurs

À Borce, les randonneurs aguerris s'affairent à trouver les balises pour pouvoir les repeindre. Ils se sont, en effet, fixés comme objectif ce vendredi de rafraîchir le balisage du sentier mythique du GR 10. Les balises sont les signes du GR : blanc et rouge. Posées parallèlement, ces couleurs indiquent que le randonneur est sur le chemin, mais ceux en croix signalent le contraire. Sur ce sentier de grande randonnée, les marcheurs trouveront une balise tous les 200 mètres. Après de longs mois d'hiver et quelques semaines de retard dû au confinement, les bénévoles doivent préparer le terrain avant le début de la saison. Au total dans les Pyrénées-Atlantiques, plus de 1 000 kilomètres de randonnées sont balisés chaque année par une centaine de bénévoles. Les visiteurs, eux, doivent être de retour dès ce week-end. Les marcheurs devraient être nombreux dans les prochaines semaines. D'ailleurs, certains profitent déjà de la fin des dix kilomètres avant un week-end chargé.