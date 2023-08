Les chemins verts des gorges de l'Ardèche

Et si le bonheur était aussi simple que cela. Pédaler, cheveux au vent, ralentir le tempo et prendre le temps d'admirer les paysages. Une piste cyclable en pleine nature, aménagée sur d'anciennes voies de chemin de fer. Elle reliait autrefois l'Ardèche et le département du Gard. Après quelques kilomètres, une cité médiévale, classée Plus Beau Village de France, nous tend les bras. Blotti au bord de l'Ardèche, voici Vogüé. Un village qui, depuis dix siècles, vit au rythme de sa rivière. Amoureux de patrimoine, Christophe et Sabrina aiment flâner dans les rues. Et à Vogüé, la curiosité à ne pas rater, c'est la rue des puces, la plus étroite du pays. Sur les hauteurs du bourg, le château des Seigneurs de Vogüé domine l'horizon, une visite qui va mettre tous vos sens en éveil. L'harmonie parfaite d'un village de pierres entre falaise et rivière, qu'on ne se lasse pas tout simplement de contempler. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys