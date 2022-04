Les chocolatiers à plein régime pour Pâques

Au milieu des effluves de cacao, ils travaillent sans relâche. Pour les marathoniens du chocolat, c'est le sprint final. En quelques jours, Bertrand Tessal, chocolatier, et son apprenti doivent produire 600 œufs en chocolat et plus de 1 000 figurines façonnées à la main. "C'est toujours stressant parce qu'il y a toujours un succès qui se fait et qui est inattendu, et il faut refaire", lance Bertrand. "On a beaucoup de pression et ça va très vite. Donc on a peu de temps maintenant", explique Corentin Loire, apprenti. La pression est maximale. Certaines créations ont nécessité des mois entiers de travail. Pour les chocolatiers, c'est donc la période la plus importante après Noël, entre 20% et 30% du chiffre d'affaires. L'enjeu pour Xavier Berne, chocolatier, est de constituer en quelques jours la trésorerie qui lui permettra de tenir jusqu'à décembre. "On a passé deux années très difficiles. Cette année, on sent que la clientèle revient plus tôt qu'avant", explique-t-il. Poules, œufs ou même sacs à main en chocolat, cette année encore, les artisans réveillent nos âmes d'enfant. Et il y en aura pour tous les gourmands. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys