Les chorales de l'Est de la France (1/4) : le Chœur d'hommes de Hombourg-Haut, une chorale de l'amitié

C'est une histoire d'amitié forgée dans les usines d'acier ou tout au fond des mines. Il s'agit de celle du Chœur d'hommes de Hombourg-Haut, créé en 1865 par des ouvriers de la métallurgie locale. L'idée de départ était d'occuper les employés de l'industrie afin d'éviter qu'ils aillent au bistrot du coin. Aujourd'hui, les choristes partagent plus que leur amour de la musique. Chaque semaine, ils se retrouvent et partent en concert, à l'étranger comme sur le territoire.