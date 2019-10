Les chorales de l'Est de la France (2/4) : Happy souls Gospel de Nancy, une chorale qui partage joie et émotion

Une chorale de gospel diffère légèrement des autres chorales par les particularités vocales et les gestuels. C'est d'ailleurs pour la passion et le rythme des chants gospels que les amateurs se retrouvent dans ces groupes. A Nancy, les membres de la chorale Happy souls Gospel apprécient particulièrement le dynamisme, la chorégraphie et la spontanéité qui les animent lors de leurs représentations. Une manière de partager de l'émotion et de la joie de vivre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.