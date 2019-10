Les chorales de l'Est de la France (3/4) : la Maîtrise de la cathédrale d'Autun, un chœur de filles aux voix cristallines

La Maîtrise de la cathédrale d'Autun est une chorale uniquement composée de jeunes filles. Ses 54 membres ont entre six et dix-sept ans. Il s'agit d'un chœur féminin unique dans l'Hexagone car rare sont les chorales constituées essentiellement de jeunes filles. Par ailleurs, les voix cristallines des jeunes choristes donnent une tout autre sensation aux chants. Des voix qui apportent légèreté et beauté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.