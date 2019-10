Les chorales de l'Est de la France (4/4) : "Tout Pour La Chanson", des choristes au grand cœur

Elle réinterprète les chansons françaises d'hier et d'aujourd'hui. La chorale "Tout Pour La Chanson" apporte la joie et la bonne humeur dans les communes de l'Aude. Elle est composée d'amateurs bénévoles, âgés de 18 à 82 ans. Sa mission consiste à récolter des dons pour de nombreuses œuvres caritatives. Pour se produire sur scène, les membres de la chorale s'entraident, car les moyens financiers restent limités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.