Les Ch'tis célèbrent l'anniversaire de l'auteur du "P'tit quinquin"

A Lille, c'est une chanson que tout le monde connaît et entonne dans la joie. Le "P'tit quinquin" d'Alexandre Desrousseaux est devenu l'hymne des Nordistes. Ce "L'canchon Dormoire" (berceuse) est né dans un estaminet situé rue de Gand le 13 novembre 1853. Le musée de l'Hospice Comtesse a d'ailleurs retrouvé la poupée qu'Alexandre Desrousseaux berçait ce jour-là lorsqu'il interprétait pour la première fois la chanson. Cette année 2020, les Ch'tis fêtent le bicentenaire de l'auteur lillois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.