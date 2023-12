Les cigarettes clandestines avaient envahi la ville

La vente de cigarettes dans ce bureau de tabac était en chute libre ces deux derniers mois. À Toulouse, le volume de cigarettes vendues a baissé de 12% au mois de novembre. Les buralistes ont vite fait le rapprochement avec le démantèlement d'une usine de cigarettes de contrefaçon. L'atelier clandestin était situé dans un hangar, à la périphérie toulousaine. Un trafic juteux. Chaque nuit depuis au moins, trois mois, 1 500 cigarettes étaient fabriquées chaque minute. Près de 600 kilos de tabac ont été saisis. Et pourtant, le commerçant voisin ne s'est rendu compte de rien. Dans cette petite commune, les habitants sont consternés. De telles usines sont de plus en plus implantées dans le pays, loin des regards. Déjà, deux ont été démantelées cette année dans le département. Selon les professionnels, près de 50% du tabac est vendu au marché noir. Avec le prix, pour les fumeurs, la tentation des marchés noirs est grande. Fumer est dangereux pour la santé, d'autant plus quand la marchandise n'est pas contrôlée. Les cigarettes saisies cette semaine contenaient de la colle à bois. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.M. Lucas