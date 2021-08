Les cigognes commencent à repartir vers le sud

C'est une image rare et intrigante. Une nuée de cigognes venues de l'est du pays, de Belgique et d'Allemagne, parties pour la grande traversée vers leur lieu d'hivernage. Pendant leur périple d'un mois, ces majestueux oiseaux traversent la vallée du Rhône, survolent les Pyrénées et le détroit de Gibraltar pour se poser en Afrique du Nord. "Elles vont passer un hiver agréable en Afrique", confie un ornithologue. Ce jour-là, en quelques heures, plus d'un millier de cigognes survoleront notre point d'observation. "Les cigognes se portent bien puisqu'elles se reproduisent davantage. C'est probablement une histoire de génétique ou d'adaptation", explique un observateur. A noter que le voyage éreintant des cigognes nécessite de faire une pause chaque nuit. "Elles se posent un peu n'importe où, c'est-à-dire sur le toit des bâtiments ou sur des pylônes électriques", explique un ornithologue. Pour les observer de plus près, direction le parc aux oiseaux dans les Dombes. Les cigognes viennent y faire halte et profitent des nids prêts à les accueillir ainsi que d'une restauration à volonté.