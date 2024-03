Les cigognes déjà de retour et plus nombreuses

Si les cigognes jouent au jeu des chaises musicales, ce n'est pas par plaisir. À Lelling (Moselle), elles sont de plus en plus nombreuses et il n'y a pas assez de nids pour tout le monde. Il y a quinze ans, sur place, il n'y avait pas la moindre cigogne, maintenant elles sont une quarantaine. Ces échassiers reviennent de plus en plus tôt. Pour limiter l'installation des nids, la commune a dépensé 5 000 euros pour les pics, mais les cigognes construisent autour. Dominique Klein est le spécialiste des cigognes. Cet hiver, la terre n'a presque pas gelé, c'est ce qui explique, selon lui, que ces oiseaux soient davantage présents chez nous. Année après année, les cigognes descendent moins vers le sud. Certaines sont équipées de puces GPS, il est facile de les suivre. Des migrations moins fatigantes qui font baisser la mortalité. Apercevoir cet oiseau protégé était, jadis, un signe de chance. Aujourd'hui, les cigognes sont présentes dans de nombreuses régions françaises. TF1 | Reportage G. Gruber, E. Hassani, A. Crunchant