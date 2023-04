Les cigognes parfois trop envahissantes ?

Elles aménagent sans cesse leurs nids en dispersant pas mal de saletés. Depuis plus d'un mois, les cigognes sont revenues couver en Moselle. Près de quatre heures par semaine, Florian Naudin, employé communal, ramasse les branches tombées au sol. Pour Saïd, ce sont surtout les déjections qui sont source de nuisance. Il n'imaginait pas cela quand les volatiles se sont installés au-dessus de sa maison. Pour d'autres habitants, les couples de cigognes sont les bienvenus. À Lelling, la population de cigognes a plus que doublé en dix ans. Parmi les 20 couples présents, beaucoup se sont installés aux mauvais endroits. Certains menacent même de tomber. Aux abords de l'école, les familles ne sont pas rassurées par la multiplication des cigognes. La cigogne aime se regrouper avec ses semblables. Ce qui explique la concentration de cet échassier dans certains villages seulement. Il est également impossible de déplacer ou de détruire des nids, car ces beaux oiseaux sont protégés. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse