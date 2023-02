Les cigognes sont là, bientôt le printemps !

Les cigognes sont bien arrivées et elles le font savoir. Un dicton alsacien l'affirme : là où la cigogne craquette, le monde se porte bien. À Muntzenheim (Haut-Rhin), près de Colmar, un couple a récupéré son nid après plusieurs mois d'absence. Gérard Wey les connaît bien, il les observe depuis des années. Dans la famille cigogne, c'est toujours papa qui choisit le nid. "Il y a déjà eu des moments où la femelle voulait le nid autre part. Le mâle a dû construire à côté", nous explique-t-il. Pour éviter qu'elles obstruent des cheminées, des passionnés leur construisent des nids. Quinze sont fabriqués à Muntzenheim chaque année. Une structure en acier recouverte de branchages pour lui donner vu du ciel un air accueillant. On dit qu'elles annoncent le printemps. Et c'est vrai que dès que les jours rallongent, les cigognes sont de plus en plus nombreuses à rejoindre l'Alsace. Il y avait moins de 30 couples dans les années 80, 1 250 aujourd'hui au moins. L'espèce a recolonisé la région. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier