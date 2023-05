Les cigognes superstars

Finie la vie à deux, ce sont désormais les cigogneaux qui rythment les journées dans les nids. Depuis quelques semaines, certains sont impatients de découvrir le monde extérieur. Grâce à une webcam, les habitants de Sarralbe (Moselle) assistent de près aux premiers jours des bébés cigognes. La commune accueille de plus en plus ces oiseaux, il y a actuellement 50 couples en train de couver. Au moment des naissances, le moment de connexion grimpe en flèche sur la webcam des cigognes de Sarralbe. Avec son papa et son petit frère, Ilana fait partie des 60 000 personnes qui admirent quotidiennement l'évolution des cigogneaux. Chez les cigognes, le père et la mère couvent à tour de rôle. Leurs petits ne sont jamais laissés sans surveillance. Cette année, cette nichet vidéosurveillée est très importante. Dans les prochaines semaines, les cigogneaux vont beaucoup manger. Leur poids va passer de 80 grammes à 3,5 kilos. Grâce à cette croissance express, ils seront capables de voler jusque dans le Sud de l'Europe. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse