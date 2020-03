Les citrons de Menton ont trouvé preneurs

Chaque année, on se presse pour le citron à Menton. Après la fête du Citron, les dix tonnes d'agrumes qui ont décoré les chars sont mises en vente. Avec 1,50 euro les trois kilos de citrons ou d'oranges, les habitués font le plein. En jus, en confiture ou nature, chacun a ses préférences pour les consommer. Et il n'y a pas que les agrumes qui sont bradés. Les fleurs sont, elles aussi, vendues à quatre euros la caisse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.