Les clients se pressent pour sauver ce restaurant

Frédéric Codron a retrouvé le sourire. Son restaurant affiche presque complet à chaque service. "Depuis quelque temps c'est tous les jours comme ça, et tant mieux", déclare-t-il. Si les clients se pressent, c'est parce que l'établissement, pourtant situé dans un petit village de 500 habitants, a fait le buzz sur Internet : "on avait entendu parler de ça à travers un petit SOS envoyé. Comme on est en chantier à trois kilomètres d'ici, on vient manger tous les midis". Écrasé par les charges en janvier, Frédéric lance alors un appel au secours sur les réseaux sociaux. Très vite, le bouche-à-oreille parcourt le Web et la campagne. Le repas complet de produits frais est à quinze euros. Le sauvetage du restaurant de Sauvagnas semble réussi. Ainsi, Frédéric ne chaume plus, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Travailler encore et toujours plus pour continuer de faire vivre cette bonne table du Lot-et-Garonne. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Brousseau