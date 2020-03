Les cliniques privées se préparent à accueillir des personnes atteintes du virus

Avec le passage au stade 3 de l'épidémie, les hôpitaux privés sont à leur tour mobilisés. A Tremblay-en-France, une clinique privée a chamboulé son organisation pour se préparer à accueillir des personnes contaminées par le virus. En 48 heures, le personnel s'est formé à de nouvelles règles de sécurité, les infrastructures ont été réaménagées et les opérations non urgentes ont été déprogrammées. Cet hôpital ne sera pas le seul à être réquisitionné. D'autres centres privés s'y préparent également. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.