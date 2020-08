Les clubs de danse country ont rouvert à Vic-Fezensac

À l'occasion de l'ouverture des clubs de danse country à Vic-Fezensac, les Gersois prennent le look cow-boy. Avec un chapeau et des santiags, la plupart d'entre eux adorent le style country. Mais ces tenues ne suffisent pas à elles seules pour pratiquer la danse, il faut également avoir le sens du rythme. Des séances de répétitions sont ainsi nécessaires pour synchroniser les mouvements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.