Les clubs de plage reprennent du service

La saison des clubs de plage est officiellement ouverte. A La Barre-de-Monts (Vendée), les enfants sont ravis de retrouver leurs copains. Sport et jeux sont au programme, l'occasion pour eux de se relâcher et de se défouler après des mois passés à la maison. Pour respecter les mesures sanitaires, les châteaux gonflables et les toboggans ont été supprimés cet été. Cependant, en pratique, il n'est pas toujours facile de respecter la distance durant les jeux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.