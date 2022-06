Les coiffeurs creusois champions de l’humour

Pour une coupe de cheveux dans la Creuse, vous avez le choix entre C' Dans L'hair, Diminu-tif ou encore Hair Show. La Creuse est championne des coiffeurs au nom amusant dans l'Hexagone. "Je pense que c'est dans l'esprit creusois. Ils ont le sens de la blaguounette" ; "Je trouve ça rigolo. C'est vrai qu'il y en a qui sont un petit peu limite", lancent des passants. Qu'on trouve ça un peu tiré par les cheveux ou très imaginatif, les coiffeurs creusois ne manquent pas de créativité. Pour Céline, Imagin'Hair est un nom qui reflète son goût pour les aventures capillaires. Sa cliente aura donc été inspirée par le jeu de mots. Alors, les coiffeurs sont-ils plus créatifs dans la Creuse ? En tout cas, ils savent qu'il s'agit d'un choix stratégique. Marie y a donc réfléchi pendant de longues semaines avant d'opter pour Miss'Tif. "C'est facile à retenir et puis c'est un peu la demoiselle du cheveux", dit-elle. Avec ses 15% de coiffeurs blagueurs, la Creuse a en tout cas réussi à coiffer au poteau les autres départements. TF1 | Reportage E. Vinzent, E. Sarre