Les coiffeurs et les opticiens à domicile ont le vent en poupe

Depuis le déconfinement, les services à domicile ont explosé. Coiffeurs, opticiens, kinés... ils sont nombreux à se rendre chez leurs clients à cause du Covid. A Nancy (Meurthe-et-Moselle), Patricia Fabozzi, coiffeuse à domicile, a constaté des changements dans sa profession mais aussi une hausse de sa clientèle. C'est également le cas des opticiens qui se rendent de plus en plus chez leurs patients. Cette tendance ne devrait pas s'inverser tant que la crise sanitaire se poursuit.