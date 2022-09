Les coiffeurs obligés d'innover pour recruter

Depuis le 1er septembre, le salon de coiffure "Coiff&Co" à Bressuire (Deux-Sèvres) est fermé, car il n'y a plus de coiffeuses et le patron ne parvient pas à les remplacer. Mickaël Charrier gère une quinzaine de salons dans la région. Faute de personnel, deux sont ainsi fermés. Mais il est loin d'être le seul concerné. La pénurie de coiffeurs est nationale. La profession n'attire plus. L'école de coiffure "Silvya Terrade" à Nantes (Loire-Atlantique) peine à remplir ses formations. Les étudiants n'ont pas peur de la pénibilité du métier. Mewen, étudiant de coiffure, se forme par passion, mais il compte bien profiter de la pénurie pour négocier de meilleures conditions. Certains employeurs ont déjà changé de méthode. Un salon nantais ferme désormais le samedi, propose des formations et des salaires d'environ 1 900 euros, soit plus que le SMIC habituel à la sortie de l'école. Cyril Bazin, le gérant du salon, affirme ne pas avoir perdu de l'argent, au contraire. En effet, il ouvre désormais le lundi et plus tard pour certains soirs. Ses clients s'y retrouvent. TF1| Reportage M. Giraud, X. Baumel