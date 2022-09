Les coins préservés de la Bretagne

Voilà le genre de petite île qu'on ne retrouve qu'en Bretagne. Elle compte une dizaine d'habitations, aucun commerce, c'est l'île Callot. Morgane, pêcheur, passe chaque jour aux larges de cette merveille : "C'est tellement jolies ces petites plages". Quand la mer est basse, la route qui relie Callot au continent se découvre. Les touristes apparaissent alors, parfois même à vélo. Les vacanciers sont nombreux à cette saison le long des côtes bretonnes. C'est notamment le cas à Ploumanac'h, plus à l'Est. Il faut se lever tôt pour apprécier le calme de la Côte de granit rose et ses lobes de pierres comme jetées à la mer. Quand on s'enfonce dans les terres, les pierres changent de forme. On a là les fameux menhirs bretons. On en compte 42 qui sont debout et plus de 500 sont couchés. Puis, le long du Sentier des douaniers, au sud de Paimpol, le mythique chemin longe une abbaye majestueuse, celle de Beaufort. TF1 | Reportage M. Poissonnet