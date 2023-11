Les colères montent chez les agriculteurs

À 25 km/h sur la rocade, 80 tracteurs se succèdent à la file indienne, direction le centre d'Albi (Tarn). La circulation est modifiée toute la matinée. Certaines rues sont barrées et d'autres déviées. Ce livreur doit faire demi-tour. "Depuis ce matin, c'est le bordel", explique Anthony Duflos, chauffeur-livreur. C'est le même casse-tête quelques minutes plus tard pour une livraison de colis. Pas de quoi s'agacer pour autant, les Albigeois se montrent plutôt compréhensifs sur la route, même s'il faut parfois ralentir. Ils arrivent de partout. Ce sont tous les agriculteurs qui se joignent à ce mouvement. Le prix de l'essence ou les normes et les contraintes européennes, c'est une hausse des charges devenue impossible à combler par des salaires trop faibles. Ce jeune agriculteur peine à s'en sortir. Résultat, il pourrait tout abandonner. Comme autre grief, il y a la gestion de l'eau ou encore les difficultés à obtenir des aides. De quoi renouveler l'opération, mais cette fois-ci, à échelle régionale. Prochain rendez-vous à Toulouse pour une mobilisation de grande ampleur. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet