Les colis de Noël réchauffent le cœur des aînés

À l'approche de Noël, la distribution de colis aux aînés est une tradition qui existe toujours dans plusieurs communes. À Wasquehal, dans le Nord, le colis de Noël est distribué à tous les habitants de plus de 70 ans et sans condition de ressource. Près de 2 000 colis seront distribués dans la ville. Chaque année, c'est un moment de douceur, de partage et de retrouvailles pour les séniors.