Les colis perdus vendus sur les marchés

Faut-il toucher, secouer ou choisir le plus lourd pour tomber sur le gros lot ? Une horloge chat peut être utile, mais une boîte de perles peut ne pas vraiment correspondre. Sur le marché, entre les pommes et le saucisson, ce stand peut surprendre. Ici, vous achetez des colis perdus sans vraiment savoir ce qu'ils contiennent : "On peut tomber sur tout ou sur n'importe quoi". Une tablette ou un téléphone peut être une bonne surprise pour certains. Ces boîtes sont vendues entre 1 et 55 euros. Les prix sont fixés selon le poids du colis. Avant de se retrouver ici, ces paquets ont été achetés chez ce fournisseur. Voici le plus grand entrepôt de colis perdus de l'Hexagone. En Europe, chaque année, au moins 2 000 tonnes de paquets ne trouvent jamais leurs destinataires. Résultat, tout un commerce est structuré. Lorsque le colis n'est pas réceptionné, il retourne chez le transporteur. Au bout de 30 jours, il peut le vendre à un fournisseur. À son tour, ce dernier le vend à un particulier ou à un professionnel. Les ventes de cette entreprise cartonnent tellement qu'elle prévoit de s'agrandir prochainement avec l'achat d'un deuxième entrepôt. TF1 | Reportage M. Stiti, L. Lemaitre