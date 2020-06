Les colonies de vacances pourront avoir lieu mais en respectant des règles

Les responsables des colonies de vacances ont enfin reçu les directives pour accueillir les enfants cet été. Les règles sanitaires sont strictes même pour les activités en plein air. Outre la désinfection des accessoires et le port du masque, la capacité d'accueil dans les logements sera également réduite. En effet, les chambres seront réorganisées pour mettre plus de distance entre les pensionnaires. Les petits vacanciers pourront donc venir se détendre en toute sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.