Les combats continuent à la frontière entre la Turquie et la Syrie

Les convois de l'armée turque continuent de passer la frontière syrienne en direction du Sud. Depuis le début de l'offensive, 70 civils kurdes ont été tués et près de 160 000 ont dû s'enfuir. Si le nombre de chars et de soldats turcs ne sont pas connus, leur objectif est d'installer une zone de sécurité le long de la frontière. Les forces syriennes, de leur côté, arrivent en masse autour de Minbej pour libérer le peuple syrien. Elles ont été saluées comme des héros.