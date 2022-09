"Les Combattantes" : les coulisses d'une saga historique

"Les combattantes" parle de quatre femmes au cœur de la Première Guerre mondiale : religieuse, prostituée, infirmière et entrepreneuse. C'est une fresque historique ambitieuse qui met en lumière le rôle des femmes pendant ce conflit. Sur le tournage, on a rencontré des actrices passionnées par le sujet. "Ça a été un début d'émancipation pour les femmes, c'est très important. Elles se sont mise à travailler par la force des choses parce qu'il n'y avait plus d'homme pour travailler et elles n'ont plus voulu revenir à la maison après. Ça a enclenché un processus dont nous héritons maintenant", explique Audrey Fleurot. Ce tournage complexe a duré quatre mois. Il a nécessité des dizaines de décors entre les Vosges et les Hauts-de-France. De nombreuses scènes de guerre ont mobilisé des centaines de figurants et certains acteurs ont enduré de longues heures de maquillage. Pour les actrices, le défi était souvent physique. TF1 | Reportage S. De Vaissière, E. Berra, L. Gerry