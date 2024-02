Les Comedy Clubs s'installent à la campagne

Loin des grandes villes peut-être, mais l'ambiance est bien celle d'un Comedy Club. Des sketchs humoristiques au milieu du public, une nouveauté dans la petite communauté d'Anzême (Creuse), 500 habitants, où l'on apprécie l'initiative. Une habitante nous confie : "C'est une très bonne idée d'organiser ça, on rigole pas mal". Organisée dans un petit bar, à l'écart du bourg, la soirée affiche complet. Accueilli par le patron, François s'essaie pour la première fois à ce type de spectacle. Une spectatrice nous raconte : "On dirait que c'est l'histoire de tout le monde en fait". Des comiques pour qui, le ton et la gestuelle, sont aussi importants que le texte. Bruno Delsignore, humoriste originaire de l'Indre, nous explique : "Ici, ils proposent de venir jouer, donc c'est assez cool. Parce qu'on ne peut pas s'entraîner sinon. Devant sa glace, c'est un peu limité". Face au succès rencontré, la prochaine soirée est déjà programmée. L'occasion pour d'autres talents locaux de se faire connaître. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre