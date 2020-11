Les commerçants autorisés à ouvrir à La Teste-de-Buch en dépit du confinement

En signe de protestation, Charly Semai, coiffeur, est resté ouvert depuis vendredi à La Teste-de-Buch. Mais la Police nationale est venue le voir. Cette dernière lui avait notamment dit que s'il réouvrait, il aurait droit à une fermeture administrative plus une amende. Les clients de Charly, eux, sont venus en nombre tout le week-end pour le soutenir. Cette fronde a été, en fait, lancée par la municipalité. Le maire de la ville, Patrick Davet, a pris un arrêté autorisant tous les commerces à ouvrir sans distinction. Il s'est expliqué : "je suis conscient aujourd'hui que cet arrêté va à l'encontre du décret qui a été pris (...) mais je suis conscient aussi que nos petits commerçants sont en difficulté". Dans le pays, une quarantaine d'élus s'opposent désormais à une nouvelle fermeture des commerces de proximité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.