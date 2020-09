Les commerçants de Saint-Léonard-de-Noblat ont inventé leur propre Koh-Lanta

Pour redonner le sourire aux gens et leur faire oublier la crise sanitaire, les commerçants de Saint-Léonard-de-Noblat ont organisé un jeu pendant l'été. Il s'agit d'une version revisitée de Koh-Lanta avec des épreuves dans les rues. Celles-ci sont faites pour s'amuser, mais sont loin d'être faciles à accomplir pour certains participants. Filmée puis diffusée sur Internet, l'émission permet d'égayer le quotidien. Les aventures sont suivies par les habitants et font parler de la ville.