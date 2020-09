Les commerçants des centres-villes : les oubliés du plan de relance ?

Les commerçants des centres-villes sortent à peine la tête de l'eau à Hazebrouck (Nord). Beaucoup ont fermé boutique pendant le confinement et constatent une baisse de la consommation des clients. Avec les 150 millions d'euros destinés aux commerces de proximité, ceux des centres-villes espèrent ne pas être les oubliés du plan. Ils demandent à l'Etat de rassurer et d'éviter un reconfinement. En tout cas, la ville va distribuer des bons de dix euros consommables chez les commerces de proximité.