Les commerçants inquiets avant les annonces de Macron

Le reconfinement rappelle de mauvais souvenirs aux Français surtout les commerçants qui risquent de devoir baisser le rideau. C'est l'un des points qui restent à éclaircir à quelques heures des annonces d'Emmanuel Macron. À Tours (Indre-et-Loire), une famille de fleuristes espère pouvoir liquider ses marchandises avant la Toussaint. Si certains clients viennent plus tôt que prévu, d'autres anciticipent un rendez-vous chez le coiffeur. Les salons redoutent le pire s'ils vont devoir fermer. Petits commerces, restaurants, bars... tous attendent les détails des mesures que va annoncer Emmanuel Macron. Cette fois encore, le soutien de l'État sera vital. Alors que le premier confinement a fragilisé les magasins de jouets indépendants, l'essentiel des ventes devrait se faire à Noël. Pour eux, fermer un mois de novembre serait un cauchemar. Le risque est également de voir les clients reporter leurs achats sur internet ou en grande surface. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.