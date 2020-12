Les commerçants redoutent le couvre-feu avancé dans les Alpes-Maritimes

Un couvre-feu à 18 heures à partir du 2 janvier 2021, c'est une mesure qui est loin de faire l'unanimité à Grasse (Alpes-Maritimes). Les commerçants sont déjà en difficulté et estiment une nouvelle fois que leur activité sera pénalisée. Certains ont souvent des clients jusqu'à 19 heures et ça fait partie des horaires où ils travaillent encore. Perte de clients et donc de chiffre d'affaires. Fermer boutique à 18 heures n'est pas sans poser des problèmes d'organisation. La question de la fermeture et du temps pour rentrer chez soi se pose par exemple dans un salon de coiffure. Plusieurs élus de l'Ouest des Alpes-Maritimes ont exprimé leur opposition à cette avancée du couvre-feu. Le maire de Grasse, Jérôme Viaud, déplore un manque de concertation et l'a fait savoir au préfet. Quant au coronavirus, il circule activement dans le département des Alpes-Maritimes. Celui-ci enregistre un taux d'incidence de 293 cas positifs sur 100 000 habitants. C'est le taux le plus élevé du pays en ce moment.