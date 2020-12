Les commerçants retrouvent le sourire

Après des semaines de fermeture, la réouverture officielle des commerces a eu lieu ce week-end. À l'approche des fêtes, les clients sont au rendez-vous. En effet, les Français sont venus en masse pour faire leurs courses au plus grand bonheur des commerçants qui les accueillent avec le sourire. Par rapport au même week-end de l'année dernière, on constate que le chiffre d'affaires a grimpé chez plusieurs magasins. Ces derniers ont bien sûr changé leur organisation, notamment en modifiant les horaires. C'est notamment le cas d'une boutique de décorations à Caen. La réouverture représente une chance pour les petits commerces de rattraper une perte considérable. De plus, la vente sur place confère toujours un échange unique avec les clients, même si certaines enseignes avaient adopté le retrait en magasin. En matière de tendance, les livres font partie des objets qui s'achètent le plus. Selon Laurent Layet, directeur de la librairie "Le Brouillon de Culture", "c'est certainement l'objet le plus offert dans le cas des fêtes de fin d'année historiquement. Ce sera encore plus le cas cette année".