Les commerçants s'inquiètent d'une éventuelle fermeture au marché de Bron

Les places sont vides au marché de Bron (Rhône). Seule une vingtaine de commerçants se sont installés ce lundi, contre 200 commerçants habituellement. Les étals sont très espacés et les marchands font eux-mêmes le service. Pour les clients, ces commerces de proximité sont primordiaux à cause de la sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.