Les commerçants subissent lourdement les conséquences de la grève

Malgré les soldes, les boutiques restent désespérément vides à Paris. Une catastrophe pour beaucoup de commerçants. Dans le centre-ville, le propriétaire d'un magasin de vêtements s'inquiète de la situation. Il a perdu la moitié de son chiffre d'affaires en décembre dernier. Dans un restaurant se trouvant à quelques rues de là, le gérant parle d'un manque à gagner de près de 35 000 euros et redoute un licenciement économique de certains de ses employés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.