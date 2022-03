Les commerces reviennent dans le centre de Marsac

Un menu différent chaque midi, voici ce que propose depuis quelques jours le nouveau bar-restaurant du village. En l'espace de quelques mois, il est surtout le quatrième commerce à ouvrir ses portes dans la petite commune de 700 habitants. Il y a un an pourtant, la coiffeuse était l'une des dernières à occuper le petit centre commercial. Pour lui éviter de dépérir, la commune a choisi de remettre en état le centre commercial puis, de diviser par deux chaque loyer. Un investissement de 300 000 euros qui se révèle payant avec le retour des clients sur fond de crise des carburants. Présente ici depuis huit ans, la vendeuse ambulante de fruits et légumes a vu la différence. Un succès qui a aussi permis de créer huit emplois en attendant l'arrivée prochaine d'une esthéticienne. Premier commerçant à être revenu l'été dernier, le boulanger pâtissier a doublé ses objectifs et cherche à étoffer son équipe. D'autant qu'avec ce dynamisme retrouvé, la commune est devenue attractive et manque aujourd'hui d'espace pour accueillir de nouveaux projets. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre