Les commerces se préparent à la réouverture à Chartres

Au pied de la cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir), la zone piétonne semble plutôt calme. Mais à l'intérieur des magasins, à l'abri des regards, c'est pourtant tout le contraire. Maryvonne Binard a installé ses collections Été sur les mannequins. Manipuler des milliers de vêtements invendus en stock fait du bien au moral. "Je suis très contente de recevoir mes clients, parce que depuis un mois et demi, c'est terrible", confie-t-elle. Elle est installée dans le quartier depuis 26 ans. En face, la boutique de décoration refait ses stocks. Des retrouvailles entre commerçantes attendues et appréciées. Quelques rues plus loin, dans un restaurant, une partie des 20 salariés est revenue au travail après six mois de chômage partiel. Avec de nouveaux mobiliers de terrasse et de nouvelles décorations, les couverts ainsi que les verres sortent enfin des cartons. Dans un coin de la salle, les cuisiniers sont à table pour refaire la carte des menus, avec toute l'effervescence d'un nouveau départ.