Les communes changent de nom, les habitants trinquent

Le GPS est formel et indique Capavenir Vosges. Pourtant, le panneau d’entrée de la ville n’est pas du même avis, avec l’inscription Thaon-les-Vosges (Vosges). Thaon était le nom de toujours d’une petite ville de 8 000 habitants. Mais en 2016, le maire de l’époque a une drôle d’idée, rebaptiser sa commune. Les habitants n’ont jamais compris quelle mouche l’avait piqué. Cette bizarrerie a coûté son poste au maire. Il était battu aux dernières élections. Son successeur s’est fait élire grâce à la promesse de revenir au nom historique de la ville. Il a fait le changement en début d’année. Cela a engendré un coût et beaucoup de paperasserie pour la ville et pour ses habitants. À chaque changement de nom, tout le monde doit refaire les papiers de leur voiture. Les habitants et les commerçants sont perdus. Christine Claudon tient un magasin de chaussures en centre-ville. Peu après le changement de nom, il lui était impossible de commander certains modèles. D’ailleurs, le courrier non plus n’arrive pas toujours à destination, car les expéditeurs ne savent plus où envoyer leur lettre. La tournée du facteur ressemble souvent à un casse-tête. TF1 | Reportage N. Gandillot, P. Lormant