Les communes en quête de solutions pour trouver des saisonniers

Dès cet été, Deydre Janvier, une jeune saisonnière en restauration, prendra ses quartiers chez Marie. Une petite chambre avec salle de bain privative pour 250 euros par mois, deux fois moins cher et bien plus confortable qu'une place au camping. La cohabitation est encadrée par un contrat de location également signé par l'employeur, une première à Damgan (Morbihan). Dans cette commune littorale bretonne, la population passe de 1 800 à 30 000 habitants en été. L'offre d'hébergement se fait plus rare et plus chère. Alors à coups de communication, la mairie espère déployer le dispositif. "Si vous avez une chambre de libre, vous allez aider un saisonnier et un de nos commerçants", rapporte Jean-Marie Labesse, le maire de Damgan. De l'autre côté de la Bretagne, Perros-Guirec (Côtes-d'Armor) connaît aussi une forte pression immobilière en été. Ici, l'agglomération a pris les devants en créant un poste dédié aux logements saisonniers. Marie Laizet doit convaincre les propriétaires de louer à des travailleurs. Mais l'agglomération va encore plus loin, elle prévoit une aide à la rénovation pour les propriétaires qui accueillent des saisonniers. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, R. Cann, M. Pirckher