Les Compagnons du Devoir ouvrent leur porte

Chaque chantier est une nouvelle étape dans sa formation de peintre. Après son bac professionnel, Margaux Lullier s'est lancée dans un Tour de France chez les Compagnons du Devoir. Un an à Dijon, cette année à Tours, le voyage est formateur. Elle est encadrée par Mathilde Claude, elle aussi Compagnons du Devoir. De plus en plus de filles choisissent ce métier. Antoine Fournier, chef d'entreprise, embauche chaque année des jeunes qui font leur Tour de France. Payée 1 975 euros par mois, Margaux continue à se former avec lui. Après une journée complète en entreprise, vers 18h, direction la Maison des Compagnons, lieu d'hébergement pour 74 jeunes. Elle a seulement une heure avant le dîner. Les formations chez les Compagnons sont ouvertes aux filles depuis 18 ans. Aujourd'hui, la mixité est totalement intégrée. Après le repas, place aux cours du soir, une formation exigeante dans laquelle Margaux s'épanouit. Au point de partir l'an prochain pour l'Italie. Plus tard, elle espère créer son entreprise et transmettre le métier qu'elle a appris chez les Compagnons. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély